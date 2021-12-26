Изменен состав Совета нацбезопасности Украины

18:23 17 Август Киев, Украина

СНБО. Указом президента Украины, внесены изменения в персональный состав

Соответствующий указ №324/2020 глава государства подписал в понедельник, 17 августа.



Согласно документу, в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.



Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.