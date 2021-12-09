Избрание меры пресечения для Порошенко. Видео

Печерский районный суд Киева сегодня в среду, 8 июля, продолжил избирать меру пресечения для пятого президента Петра Алексеевича Порошенко.



Как известно, меру пресечения суд избирает в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.



Под Печерским судом уже собралось не менее тысячи сторонников Петра Порошенко.



Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко отказался давать показания в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.