Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – Степанов

12:09 17 Сентябрь Киев, Украина

На местных выборах комиссия в средствах индивидуальной защиты сможет приехать домой к больному коронавирусом.

Сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов заверил, что избиратели с коронавирусом смогут участвовать в местных выборах из дому. Комиссия в средствах индивидуальной защиты сможет приехать домой к больному коронавирусом.



"Конечно, смогут, это конституционное право любого гражданина принимать участие в выборах. Если человек болеет COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявление, что хочет проголосовать на дому в связи коронавирусной болезнью. В день голосования комиссия приедет на дом со всеми средствами индивидуальной защиты," - пояснил Степанов.