Из Запорожской области состоится эвакуация гражданских

14:55 04 мая Киев, Украина

В среду, 4 мая, планируется эвакуация гражданского населения из Токмака и Васильевки в Запорожье.

 
Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам чиновницы, эвакуация из Токмака состоится в 15:00 на выезде из города. Место сбора — бывшее кафе «Нирвана».

Эвакуация из Васильевки состоится на блокпосте «Тарелка», рассказала Верещук. Время сбора — 14:00

Министр заверила, что эвакуация «обязательно состоится».

Как известно, вчера, 3 мая, войска РФ не разрешили провести эвакуацию из Токмака и Васильевки, нарушив все договоренности.

О месте и времени эвакуации из Токмака и Васильевки украинская и российская сторона договаривались еще 2 мая.