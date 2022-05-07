Из Запорожской области состоится эвакуация гражданских

В среду, 4 мая, планируется эвакуация гражданского населения из Токмака и Васильевки в Запорожье.
Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По словам чиновницы, эвакуация из Токмака состоится в 15:00 на выезде из города. Место сбора — бывшее кафе «Нирвана».
Эвакуация из Васильевки состоится на блокпосте «Тарелка», рассказала Верещук. Время сбора — 14:00
Министр заверила, что эвакуация «обязательно состоится».
Как известно, вчера, 3 мая, войска РФ не разрешили провести эвакуацию из Токмака и Васильевки, нарушив все договоренности.
О месте и времени эвакуации из Токмака и Васильевки украинская и российская сторона договаривались еще 2 мая.
По словам чиновницы, эвакуация из Токмака состоится в 15:00 на выезде из города. Место сбора — бывшее кафе «Нирвана».
Эвакуация из Васильевки состоится на блокпосте «Тарелка», рассказала Верещук. Время сбора — 14:00
Министр заверила, что эвакуация «обязательно состоится».
Как известно, вчера, 3 мая, войска РФ не разрешили провести эвакуацию из Токмака и Васильевки, нарушив все договоренности.
О месте и времени эвакуации из Токмака и Васильевки украинская и российская сторона договаривались еще 2 мая.
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