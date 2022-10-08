Из-за взрыва на Крымском мосту создадут правительственную комиссию

10:55 08 октября Киев, Украина

Кремлевский лидер путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.



Об этом сообщил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков, пишут росСМИ.



По его словам, в состав комиссии войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.



Песков отметил, что путин получил доклады о ситуации.



Спикер Коемля также сообщил, что главы МЧС и Минтранса рф выехали на место инцидента.



Как сообщалось, утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста вспыхнул сильный пожар. Там загорелась цистерна с топливом.



Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив.



В рф уже озвучили свою версию пожара на Крымском мосту. Возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава якобы спровоцировал взрыв грузового авто.