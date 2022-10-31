Из Украины вышли 12 судов с 355 тыс. тонн агропродукции

11:50 31 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Мининфраструктуры утром в понедельник.



Указано, что среди этих кораблей



При этом представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией россии и продолжают искать решения для полноценной реализации зерновой сделки. Из портов Большой Одессы вышли 12 судов с 355 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.Об этом сообщает Мининфраструктуры утром в понедельник.Указано, что среди этих кораблей судно Ikaria Angel с пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это уже седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН При этом представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией россии и продолжают искать решения для полноценной реализации зерновой сделки.

"Согласно предложению Объединенного Координационного центра (СКЦ) представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители рф были проинформированы", – говорится в сообщении.

Кроме того, разрешен проход в украинские порты под загрузку четырем судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей россии.