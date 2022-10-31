Из Украины вышли 12 судов с 355 тыс. тонн агропродукции

Из портов Большой Одессы вышли 12 судов с 355 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает Мининфраструктуры утром в понедельник.
Указано, что среди этих кораблей судно Ikaria Angel с пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это уже седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.
При этом представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией россии и продолжают искать решения для полноценной реализации зерновой сделки.
Об этом сообщает Мининфраструктуры утром в понедельник.
Указано, что среди этих кораблей судно Ikaria Angel с пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это уже седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.
При этом представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией россии и продолжают искать решения для полноценной реализации зерновой сделки.
Кроме того, разрешен проход в украинские порты под загрузку четырем судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей россии.
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