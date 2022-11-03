Из украинских портов вышли еще 6 судов с агропродукцией

11:08 03 ноября Киев, Украина

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что после возобновления работы "зернового коридора" еще шесть сухогрузных судов с агропродукцией покинули украинские порты.



Об этом турецкий министр сказал во время посещения командного пункта 3-й пехотной дивизии Вооруженных сил Турции, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.



По словам Акара, после того, как россия объявила о приостановлении участия в черноморской зерновой инициативе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел серию телефонных разговоров со своими коллегами из рф и Украины.

"Я, в свою очередь, переговорил с министром обороны рф сергеем шойгу, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Мы отметили, что зерновая инициатива отвечает интересам всех сторон и ее срыв приведет лишь к негативным последствиям. Переговоры дали положительные результаты. Президент Турции накануне сообщил о возобновлении работы "зернового коридора". После этого украинские порты покинули еще шесть судов", - сказал Акар.