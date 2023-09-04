Из села Урожайное эвакуированы последние гражданские

Из села Урожайное, расположенного в Донецкой области, освободившейся от российской оккупации, успешно эвакуированы последние мирные жители.
Об этом сообщил руководитель Великоновоселковской поселковой военной администрации, Сергей Ященко.
Об этом сообщил руководитель Великоновоселковской поселковой военной администрации, Сергей Ященко.
По его словам, последней семьей, которая была эвакуирована, стали мужчина, женщина и их совершеннолетний сын. На данный момент они находятся в безопасном месте, где им оказана психологическая поддержка и предоставлены все необходимые условия.
Начальник администрации также рассказал, что в Урожайном были уничтожены школа, жилые дома и медицинский пункт. Практически все здания получили разрушения.
В настоящее время Урожайное находится в зоне активных боевых действий, поэтому временно приостановлена подача документов на возмещение ущерба от разрушений.
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