Из села Урожайное эвакуированы последние гражданские

08:30 17 августа Киев, Украина





Об этом сообщил руководитель Великоновоселковской поселковой военной администрации, Сергей Ященко. Из села Урожайное , расположенного в Донецкой области, освободившейся от российской оккупации, успешно эвакуированы последние мирные жители.Об этом сообщил руководитель Великоновоселковской поселковой военной администрации, Сергей Ященко.

"Это последний населенный пункт из нашей громады, который освобожден от российской оккупации. Громада освобождена полностью", - отметил Ященко.



По его словам, последней семьей, которая была эвакуирована, стали мужчина, женщина и их совершеннолетний сын. На данный момент они находятся в безопасном месте, где им оказана психологическая поддержка и предоставлены все необходимые условия.



Начальник администрации также рассказал, что в Урожайном были уничтожены школа, жилые дома и медицинский пункт. Практически все здания получили разрушения.

"Это был довольно большой поселок. По состоянию на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации - оставались около полутысячи человек, когда начались активные боевые действия люди выезжали", - рассказал Ященко.

В настоящее время Урожайное находится в зоне активных боевых действий, поэтому временно приостановлена подача документов на возмещение ущерба от разрушений.