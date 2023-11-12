Из Сектора Газы в Кишинев прибыли 145 эвакуированных граждан Украины

Продолжается эвакуация украинцев из зоны военных действий в Израиле и Секторе Газы. По состоянию на 11 ноября из сектора Газа удалось вывезти 214 украинцев. В общей сложности посольство получило около 360 обращений от украинцев, которые хотят эвакуироваться из Газы.
Вчера, 11 ноября, еще одна группа граждан Украины, эвакуированных из Сектора Газы, прибыли в Молдову. Вскоре они будут на территории Украины. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
Отмечается, что из зоны конфликта спасены 145 граждан Украины, девять граждан Молдовы и один палестинец.
Среди эвакуированных много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, которая имеет онкологическое заболевание. По прибытии в столицу Молдовы женщина была немедленно доставлена каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной, где ее встретила бригада медиков и довезла в больницу в Одессе.
Ранее МИД подтвердил гибель четырех украинцев в Газе, из них трое детей. Еще шесть граждан Украины получили ранения.
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