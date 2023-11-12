Из Сектора Газы в Кишинев прибыли 145 эвакуированных граждан Украины

11:13 12 ноября Киев, Украина

Продолжается эвакуация украинцев из зоны военных действий в Израиле и Секторе Газы. По состоянию на 11 ноября из сектора Газа удалось вывезти 214 украинцев. В общей сложности посольство получило около 360 обращений от украинцев, которые хотят эвакуироваться из Газы.

Вчера, 11 ноября, еще одна группа граждан Украины, эвакуированных из Сектора Газы, прибыли в Молдову. Вскоре они будут на территории Украины. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

"155 человек, которых в рамках миссии ГУР МО Украины и МИД Украины эвакуировали из сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из зоны конфликта спасены 145 граждан Украины, девять граждан Молдовы и один палестинец.

Среди эвакуированных много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, которая имеет онкологическое заболевание. По прибытии в столицу Молдовы женщина была немедленно доставлена каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной, где ее встретила бригада медиков и довезла в больницу в Одессе.

"Операция по спасению наших сограждан на Ближнем Востоке продолжается", – добавили в ГУР.

Ранее МИД подтвердил гибель четырех украинцев в Газе, из них трое детей. Еще шесть граждан Украины получили ранения.