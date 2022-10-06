Из портов Украины вышли восемь судов с агропродукцией

Из украинских портов Черноморск и Пивденный в четверг, 6 октября, вышли восемь судов, нагруженных 137,8 тыс. тонн украинской агропродукции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что от причалов порта Пивденный вышли балкеры HASAN G, UMIT G и танкер MERA.
Из порта Черноморск– ANASTASIA, FALCON S, SERENITY IBTIHAJ, MAGNOLIA, SILVER LADY.
Всего за время действия зернового коридора было экспортировано 6,39 млн тонн агропродукции. Из украинских портов вышли 282 судна с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.
Из порта Черноморск– ANASTASIA, FALCON S, SERENITY IBTIHAJ, MAGNOLIA, SILVER LADY.
Всего за время действия зернового коридора было экспортировано 6,39 млн тонн агропродукции. Из украинских портов вышли 282 судна с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии