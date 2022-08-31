Утром 5 августа из портов Украины отправился первый караван судов с украинским зерном.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Он уточнил, что на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET находится 57 тысяч тонн кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.
Он уточнил, что на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET находится 57 тысяч тонн кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.
Кубраков отметил, что Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.
Он также добавил, что вывоз 20 миллионов тонн урожая прошлого года ускорит экспорт нового и улучшит продовольственную ситуацию в мире.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии