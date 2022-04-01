Из Польши массово возвращаются на родину украинские беженцы

19:32 01 апреля Киев, Украина

По разным причинам из Польши начали возвращаться украинские беженцы. В приграничных городах Польши начался обратный поток людей в сторону украинской территории.

Об этом пишет Politico.



Согласно последним данным пограничной службы Польши, 28 марта около 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию. В целом, за все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек.



Отмечается, что в Перемышле на железнодорожном вокзале образовались длинные очереди перед поездами, курсирующими во Львов, Киев и Одессу. Примечательно, что сразу после начала войны они возвращались в Украину пустые.



Волонтеры, которые помогают украинским беженцам на границе, говорят, что причины возврат могут быть очень разными.



"У некоторых беженцев кончились деньги, а другие не смогли найти доступное жилье за пределами специальных лагерей. В общем, это люди, которые не смогли найти работу или жилье. Других обманули и они потеряли много денег в Польше", - отметили волонтеры.