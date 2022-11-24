Из плена рашистов вернули еще 50 украинских защитников

17:24 24 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram Сегодня, 24 ноября, из российского плена вернули 50 украинских военных, в том числе защитников Мариуполя, пленных с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции.Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

"Удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 из ГПСУ, 2 из ТРО.



Среди них двое офицеров и 48 рядовых и сержантов".



Он уточнил, что удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с "Азовстали", а также 15 пленных с ЧАЭС и 7 с острова Змеиный.