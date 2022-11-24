Из плена рашистов вернули еще 50 украинских защитников

Сегодня, 24 ноября, из российского плена вернули 50 украинских военных, в том числе защитников Мариуполя, пленных с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Он уточнил, что удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с "Азовстали", а также 15 пленных с ЧАЭС и 7 с острова Змеиный.
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