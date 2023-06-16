Из нескольких поселков Белгородской области сбежали российские власти - ГУР

08:48 27 мая Киев, Украина

После успешного рейда Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода россии по Белгородской области несколько приграничных поселков области были покинуты российскими властями. Об этом в эфире телеканала Первый заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Есть несколько поселков на пограничье, из которых фактически отошли рашистские власти, в принципе там сейчас нет никакой власти. Но если говорить о деятельности движения сопротивления и российских представителей добровольцев-повстанцев, то они сейчас активно действуют, в том числе, и в столичном регионе ", – заявил Юсов.

При этом он не уточнил, о каких именно населенных пунктах идет речь.

Юсов добавил, что операция РДК и ЛСР показали всему миру, что "король голый", кремлевский режим истощен и не может организовать защиту своих границ, а между тем "восстание только набирает обороты и масштабы".

Напомним, 22 мая власти Белгородской области рф заявили, что в пограничный Грайворонский район якобы вошла "украинская диверсионно-разведывательная группа". В трех селах вроде бы произошли бои. В регионе около суток действовал режим контртеррористической операции.

Русский добровольческий корпус и легион Свобода россии заявила о начале операции в Белгородской области по освобождению россии от режима Владимира путина.

Позже командир РДК Денис White Rex рассказал, что Русский добровольческий корпус и легион Свобода россии зашли в Белгородскую область рф на 42 км вглубь, самая активная фаза их действий позади, однако операция еще продолжается.