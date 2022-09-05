Утром в понедельник из морских портов Украины вышли еще три судна с агропродукцией.
Об этом 5 сентября сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Завершив подготовку в украинских портах, сегодня утром из порта вышли еще три корабля, говорится в сообщении ведомства.
Как известно, поставки агропродукции из портов Украины продолжаются под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле.
Завершив подготовку в украинских портах, сегодня утром из порта вышли еще три корабля, говорится в сообщении ведомства.
Как известно, поставки агропродукции из портов Украины продолжаются под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле.
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