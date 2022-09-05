13:30 05 сентября Киев, Украина

Утром в понедельник из морских портов Украины вышли еще три судна с агропродукцией.

Об этом 5 сентября сообщает Министерство национальной обороны Турции.



Завершив подготовку в украинских портах, сегодня утром из порта вышли еще три корабля, говорится в сообщении ведомства.



Как известно, поставки агропродукции из портов Украины продолжаются под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле.