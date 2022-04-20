Из Лисичанска эвакуируют лежачих, колясочников, глухонемых, незрячих людей, - Гайдай

06:49 20 апреля Киев, Украина

22 апреля состоится эвакуация лежачих, колясочников, глухонемых, незрячих людей, а также их домашних животных

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что 22 апреля состоится эвакуация людей с ограниченными возможностями из Лисичанского городского территориального общества.

«Рядом с вами оказалось много людей, которые не могут позаботиться о себе, имеют ограниченные возможности, лежащие, покинутые родственниками. Пока существует единственная возможность дать этим людям шанс на спасение, шанс на жизнь!», - написал Гайдай.

По словам главы ОВА, 22 апреля состоится эвакуация лежачих, колясочников, глухонемых, незрячих людей, а также их домашних животных.

Контактный номер телефона для справок – 050 647 78 18.