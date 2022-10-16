Из кого формируют мобилизационный ресурс в рф - Наев

12:24 15 октября Киев, Украина

Подготовленный мобилизационный ресурс российской федерации составляет примерно до двух млн человек, и Москва намерена увеличивать количество мобилизованных. Об этом в пятницу, 14 октября, в эфире телемарафона сказал генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ.

"В целом в рф подготовленный мобилизационный ресурс - примерно до 2 миллионов человек. А весь их мобилизационный ресурс - около 29 миллионов человек. Россияне в стремлении достичь тех целей, которые они ставят перед собой, будут повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать такую ситуацию и быть готовыми для решения ее на наших условиях", - сказал он.

Наев пояснил, что подготовленный мобилизационный ресурс - это лица, которые недавно были уволены с военной службы и участвовали в тренировках и военных сборах.

При этом, он подчеркнул, что Украина все равно будет иметь преимущество на поле боя, если вовремя и в необходимом количестве получит оружие от западных партнеров.

"Конечно, в этой борьбе ресурсов западное оружие более новое, высокоточное... Если мы вовремя получим необходимое количество вооружения и военной техники, то преимущество будет на нашей стороне", - отметил Наев.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери армии рф превысили 64 000 человек.