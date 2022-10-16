Из кого формируют мобилизационный ресурс в рф - Наев

Подготовленный мобилизационный ресурс российской федерации составляет примерно до двух млн человек, и Москва намерена увеличивать количество мобилизованных. Об этом в пятницу, 14 октября, в эфире телемарафона сказал генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ.
Наев пояснил, что подготовленный мобилизационный ресурс - это лица, которые недавно были уволены с военной службы и участвовали в тренировках и военных сборах.
При этом, он подчеркнул, что Украина все равно будет иметь преимущество на поле боя, если вовремя и в необходимом количестве получит оружие от западных партнеров.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери армии рф превысили 64 000 человек.
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