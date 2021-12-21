Из госбюджета на вакцинацию "переместили" дополнительные 6,5 млрд грн

16:48 14 Апрель Киев, Украина

Перераспределение материальных расходов государственного бюджета в сфере здравоохранения освободило дополнительные 6,5 млрд гривен для ускорения программы вакцинации.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 14 апреля 2021 года № 338.



Документом предусмотрено сокращение объема расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд гривен.



В то же время предусмотрено увеличение объема расходов по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в сумме 6,5 млрд гривен.