Из Германии в Украину прибыли тысячи гранатометов и мин

За последние две недели из Германии в Украину прибыли 2450 ручных противотанковых гранатометов и несколько тысяч мин.
Речь идет о 1600 противотанковых мин направленного действия PARM/DM22 и 3000 противотанковых противоднищевых мин DM31.
Утверждается, что "информацию о новых поставках подтвердили в украинских правительственных кругах". При этом Украина заказала и оплатила RGW-90 непосредственно у немецкого производителя, а мины, "по-видимому", поступают со складов бундесвера.
Издание пишет, что Берлин уже поставил ВСУ в основном противотанковые средства, бронетехнику, миллионы патронов различного калибра и взрывчатку.
В списках поставок также значатся 15 единиц противобункерного оружия, так называемых "бункерных кулаков" или дистанционных детонаторов для взрывных устройств.
Утверждается, что "информацию о новых поставках подтвердили в украинских правительственных кругах". При этом Украина заказала и оплатила RGW-90 непосредственно у немецкого производителя, а мины, "по-видимому", поступают со складов бундесвера.
Издание пишет, что Берлин уже поставил ВСУ в основном противотанковые средства, бронетехнику, миллионы патронов различного калибра и взрывчатку.
В списках поставок также значатся 15 единиц противобункерного оружия, так называемых "бункерных кулаков" или дистанционных детонаторов для взрывных устройств.
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