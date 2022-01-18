Итоги заседания ТКГ по Шумам

Завершилась видеоконференция внеочередного заседания ТКГ, повесткой дня стало сохранение мира на Донбассе!
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ по итогам заседания.
Как сообщается, представители ОБСЕ сегодня еще раз подтвердили ложность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября, о которых ранее заявлял главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.
Как сообщается, представители ОБСЕ сегодня еще раз подтвердили ложность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября, о которых ранее заявлял главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.
В ОПУ отметили, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции на Донбассе.
Напомним, Украина созвала срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления Пушилина, который «распорядился» открыть огонь на Донбассе 7 сентября.
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