Итоги заседания ТКГ по Шумам

Завершилась видеоконференция внеочередного заседания ТКГ, повесткой дня стало сохранение мира на Донбассе!

В ОПУ отметили, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции на Донбассе.

«Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», - добавил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.