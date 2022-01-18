Итоги заседания ТКГ по Шумам

16:53 09 Сентябрь Киев, Украина

Завершилась видеоконференция внеочередного заседания ТКГ, повесткой дня стало сохранение мира на Донбассе!
 
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ по итогам заседания.

Как сообщается, представители ОБСЕ сегодня еще раз подтвердили ложность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября, о которых ранее заявлял главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.
«Участники ТКГ договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ», - говорится в сообщении.
В ОПУ отметили, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции на Донбассе.
«Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», - добавил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
Напомним, Украина созвала срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления Пушилина, который «распорядился» открыть огонь на Донбассе 7 сентября.