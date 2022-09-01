Итоги встречи Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

20:14 18 августа Киев, Украина

Во Львове завершилась трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Помимо этого, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН президент обсудил депортацию украинских граждан в рф, продовольственный кризис и возможную миссию ООН в Еленовку. Также стороны впервые договорились о параметрах миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

«Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию», — говорится в сообщении по итогам переговоров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с Запорожской АЭС должны вывезти всех военных.

«Атомную электростанцию нельзя использовать в качестве объекта какой-либо военной операции. Необходимы немедленные договоренности для того, чтобы вернуть ЗАЭС под полный контроль гражданских лиц и обеспечить безопасность территории вокруг нее», — сказал он.

С Эрдоганом Зеленский обсудил работу координационного центра, который регулирует провоз продовольственных грузов из Украины по Черному морю. Стороны обменялись идеями, как можно улучшить так называемые зерновые договоренности.

"Президенты дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы. Владимир Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что эта инициатива была запущена и реализуется", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что лидеры обсудили возможность усовершенствования инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта.



Зеленский и Эрдоган также рассмотрели вопрос масштабного хищенияроссией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, было указано на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 млн тонн зерна. Лидеры согласились, что любая торговля краденым является недопустимой.



Кроме того, президенты обеих стран обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны рф, действия которой угрожают катастрофой и Украине, и всему миру. Зеленский подчеркнул, что российский ядерный шантаж на Запорожской АЭС является одним из самых больших рисков, которые создала война россии против Украины.

Лидеры двух стран также присутствовали при подписании Меморандума о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры. Его заключили министерства инфраструктуры и торговли Украины и Турции.

«В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей», — сообщили в пресс-службе президента Украины.

По словам Главы Украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки.



Также обсуждались вопросы оборонного взаимодействия и перспективы сотрудничества в этом направлении.



Владимир Зеленский выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским главой владимиром путиным итоги львовских переговоров с главой Украины и Генсеком ООН. Об этом сообщил сам турецкий лидер.



«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.