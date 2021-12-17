Итоги встречи Дмитрия Кулебы с главой МИД Молдовы

Украина и Молдова возобновят заседания и консультации, в вопросах Днестровской ГЭС и дороги «Одесса-Рени».
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, 4 августа, комментируя встречу с главой МИД Молдовы Олегом Цули.
По его словам, сегодня на встрече главы МИД обсудили вопросы экономики, взаимодействие между Украиной и Молдовой в экономической сфере и торговле.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, 4 августа, комментируя встречу с главой МИД Молдовы Олегом Цули.
По его словам, сегодня на встрече главы МИД обсудили вопросы экономики, взаимодействие между Украиной и Молдовой в экономической сфере и торговле.
Как известно, сегодня в Украине с рабочим визитом министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цули.
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