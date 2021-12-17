Итоги встречи Дмитрия Кулебы с главой МИД Молдовы

14:04 04 Август Киев, Украина

Украина и Молдова возобновят заседания и консультации, в вопросах Днестровской ГЭС и дороги «Одесса-Рени».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, 4 августа, комментируя встречу с главой МИД Молдовы Олегом Цули.

По его словам, сегодня на встрече главы МИД обсудили вопросы экономики, взаимодействие между Украиной и Молдовой в экономической сфере и торговле.
«Все это чрезвычайно важно для экономики наших стран и я очень рад, что нам удалось договориться с Олегом Цули восстановить. Я бы даже сказал  – «реанимировать» заседание и консультации, посвященные тем проблемным вопросам, которые есть у наших отношений. Прежде всего - по «пакетной договоренности», которая касается вопросов Днестровской ГЭС, по поводу дороги «Одесса-Рени», - рассказал Кулеба.
Как известно, сегодня в Украине с рабочим визитом министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цули.