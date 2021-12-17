Итоги встречи Дмитрия Кулебы с главой МИД Молдовы

«Все это чрезвычайно важно для экономики наших стран и я очень рад, что нам удалось договориться с Олегом Цули восстановить. Я бы даже сказал – «реанимировать» заседание и консультации, посвященные тем проблемным вопросам, которые есть у наших отношений. Прежде всего - по «пакетной договоренности», которая касается вопросов Днестровской ГЭС, по поводу дороги «Одесса-Рени», - рассказал Кулеба.