Итоги восьмого Рамштайна: что получит Украина и будут ли танки Leopard

Вчера, 20 января, в немецком Рамштайне закончилось восьмое заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Участники встречи, а это руководители оборонных ведомств более 50 стран, не пришли к согласию по поставкам Киеву основных танков Leopard. Ожидается, что окончательное решение по этому поводу может быть принято позже.

Почему не договорились

Сегодня союзники были сфокусированы на помощи Украине, чтобы сделать ее успешной на поле боя непосредственно "сейчас", заявил Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам встречи.

Он подтвердил слова своего немецкого коллеги Бориса Писториуса о том, что у сторон нет "единодушного мнения" о танках и заявил, что Германия не готова поставлять Leopard для Украины. Отметим, что США также отказались предоставить Abrams из-за "высокой цены их обслуживания".

Остин добавил, что на сегодня много стран Евросоюза согласны передать имеющиеся у них немецкие танки, поэтому переговоры продолжатся. В частности, у Запада есть окно возможностей до весны, чтобы передать танки, прежде чем ВСУ начнут контрнаступление.

Версия Берлина

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибочным впечатление, что образовалась "сплоченная коалиция, на пути которой стоит Германия".

"Есть весомые аргументы в пользу поставки, есть весомые аргументы против", - сказал Писториус, добавив, что он пока не может сказать, каким будет решение и когда оно будет принято.

В то же время он поручил министерству проверит свои запасы Leopard 2 для возможной поставки в Украину. Аудит должен определить точное количество танков, которые есть у вооруженных силах ФРГ и у производителей. Он также не считает, что затягивание поставок танков может привести к поражению Украины.

"Мы примем решение как можно скорее. И мы уже поддерживаем Украину большими объемами и будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется, пока война не закончится", - сообщил он.

Какое вооружение передадут

Ллойд Остин сообщил, что США передают Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger. Также глава Пентагона заявил, что новый пакет помощи поможет удовлетворить потребность ВСУ в бронетехнике и боевых машинах. Помощь США включает: 59 боевых машин пехоты Bradley; 90 бронетранспортеров Stryker; 53 бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP; 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности HMMWV.

Другие виды вооружения, которые Украина должна получить от союзников по итогам восьмой встречи в формате Рамштайн:

ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарея ЗРК Patriot от Германии;

ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение от Нидерландов;

покупка Канадой ЗРК NASAMS и снарядов к ней;

танки Challenger 2 от Великобритании;

БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;

19 гаубиц от Дании;

больше вертолетов, ПЗРК Stinger и другого оборудования от Латвии;

большой пакет помощи от Эстонии, который включает 155-мм снаряды для гаубиц и не только.

Министр обороны Германии также анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом один миллиард евро. Кроме ЗРК Patriot, в него войдут еще семь САУ Gepard и еще один ЗРК Iris-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

Победа в 2023 году маловероятна?

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время встречи в Рамштайне выразил мнение, что вряд ли Украина сможет выгнать оккупантов со всей своей территории в результате военной победы в 2023 году: "Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно".

По мнению генерала, в этом году возможна стабилизация фронта, которая будет зависеть от поставок военной помощи украинским защитникам и их обучения. Милли также считает, что защитники Украины в 2023 году могут провести "значительную" тактическую наступательную операцию и освободить еще часть своей территории.

"Борьба" за танки продолжится

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения подвел итоги встречи в Германии и напомнил, что предмет обсуждения в Рамштайне не всегда можно называть публично. Он заявил, что сегодняшняя встреча укрепит стойкость Украины, а союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно для ее победы.

"Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но каждый день мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", - сказал президент.

Он поблагодарил союзников за обещанную артиллерию, снаряды, сотни боевых машин, ракеты для реактивных систем.

"Единственное во всем этом, что следует подчеркнуть, - это время, время поставок. Каждая договоренность должна выполняться очень быстро - для нашей обороны. Следующая неделя, к которой мы уже готовимся, должна также принести свои оборонительные плоды", - добавил он.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что консультации по поводу поставок Германией танков Leopard 2 Украине будут продолжаться. Также он отметил, что поддерживает передачу Киеву новых пакетов вооружения.