Итоги визита украинской делегации на саммит Европейского политического сообщества в Молдове

07:21 02 июня Киев, Украина

В Молдове, на саммите Европейского политического сообщества, украинская делегация обсудила с партнерами вопросы укрепления обороноспособности Украины, финансовой поддержки и возвращения незаконно депортированных украинских детей.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Наша украинская делегация — в Молдове на саммите Европейского политического сообщества. Были очень важные переговоры. Президент Молдовы и президент Франции, премьер Великобритании и президент Еврокомиссии, президент Румынии и премьер Португалии, премьер Албании и премьер Северной Македонии, премьер Италии, премьер Испании, президент Швейцарии, премьер Чехии, президент Азербайджана, канцлер Германии", - отметил он.

На саммите был и расширеный формат с представителями Нидерландов, Дании, Швеции, Британии, Польши и Бельгии, рассказал глава государства. Также на полях саммита состоялись встречи и совместное заседание всех участников и участниц.

"Готовим новые оборонные решения для Украины - это касается и ПВО, и авиации, и нашего продвижения на земле. Готовим реальное политическое содержание для саммита НАТО в Вильнюсе. Готовим пакет гарантий безопасности для нашего государства на пути в Альянс. Делаем все, чтобы приблизить политическое" решение Евросоюза относительно членства для Украины. Готовим саммит мира на основе украинской формулы мира", - сообщил гарант.

Зеленский поблагодарил всех лидеров и государств, которые поддерживают Украину по этим пунктам. Отдельную благодарность он выразил президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен за поддержку инициатив по защите украинских детей, их поиску и возвращении домой после депортации в россию.

"Должны их всех вернуть, должны сделать все возможное и невозможное, чтобы дать защиту всем нашим людям — по максимуму — от любых российских угроз. Уверен, что это возможно", — подчеркнул он.

Также Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля, который провел специальную сессию безопасности в рамках саммита.

"И отдельно хочу поблагодарить Роберти Мецоли, главу Европейского парламента, за принятое решение о боеприпасах для Украины — за поддержку выделения дополнительных 500 миллионов евро для этого", — добавил гарант.

В целом Зеленский провел встречи с представителями более десятка европейских стран, сообщает пресс-служба Офиса президента. В частности, на неформальной встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком, Нидерландов Марком Рютте, Польше Матеушем Моравецким, Дании Метте Фредериксен, Швеции Ульфом Кристерссоном и Бельгии Александром де Кроо глава государства обсудил практические вопросы, связанные с поставками.



Также президент провел отдельную встречу с британским премьером Сунаком, с которым пообщался о ситуации на фронте и предстоящем саммите НАТО. Кроме того, Владимир Зеленский встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Португалии Антониу Коштой.