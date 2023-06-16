Итоги визита украинской делегации на саммит Европейского политического сообщества в Молдове

В Молдове, на саммите Европейского политического сообщества, украинская делегация обсудила с партнерами вопросы укрепления обороноспособности Украины, финансовой поддержки и возвращения незаконно депортированных украинских детей.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
На саммите был и расширеный формат с представителями Нидерландов, Дании, Швеции, Британии, Польши и Бельгии, рассказал глава государства. Также на полях саммита состоялись встречи и совместное заседание всех участников и участниц.
Зеленский поблагодарил всех лидеров и государств, которые поддерживают Украину по этим пунктам. Отдельную благодарность он выразил президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен за поддержку инициатив по защите украинских детей, их поиску и возвращении домой после депортации в россию.
Также Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля, который провел специальную сессию безопасности в рамках саммита.
В целом Зеленский провел встречи с представителями более десятка европейских стран, сообщает пресс-служба Офиса президента. В частности, на неформальной встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком, Нидерландов Марком Рютте, Польше Матеушем Моравецким, Дании Метте Фредериксен, Швеции Ульфом Кристерссоном и Бельгии Александром де Кроо глава государства обсудил практические вопросы, связанные с поставками.
Также президент провел отдельную встречу с британским премьером Сунаком, с которым пообщался о ситуации на фронте и предстоящем саммите НАТО. Кроме того, Владимир Зеленский встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Португалии Антониу Коштой.
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