Итоги визита премьер-министра в Луганскую область

11:04 02 Октябрь Киев, Украина





Премьер заявил о 8 погибших в результате



"Один из них [погибших] – работник Гослесагентства. Он погиб непосредственно в результате пожара. Причина смерти еще семерых устанавливается судмедэкспертизой", – уточнил премьер. Результатом поездки в Луганскую область премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стало открытие десяти уголовных производст.Премьер заявил о 8 погибших в результате пожаров . В больницах на данный момент находится 17 человек, их жизни ничего не угрожает."Один из них [погибших] – работник Гослесагентства. Он погиб непосредственно в результате пожара. Причина смерти еще семерых устанавливается судмедэкспертизой", – уточнил премьер.



От пожаров в Луганской области пострадало около 19 тыс. га лесных насаждений и до 400 домов.



Причины возникновения пожаров назовут в результате следствия по открытым уголовным производствам, добавил Шмыгаль.