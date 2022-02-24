Итоги визита премьер-министра в Луганскую область

11:04 02 Октябрь Киев, Украина

 
Результатом поездки в Луганскую область премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стало открытие десяти уголовных производст.

Премьер заявил о 8 погибших в результате пожаров. В больницах на данный момент находится 17 человек, их жизни ничего не угрожает.

"Один из них [погибших] – работник Гослесагентства. Он погиб непосредственно в результате пожара. Причина смерти еще семерых устанавливается судмедэкспертизой", – уточнил премьер.

От пожаров в Луганской области пострадало около 19 тыс. га лесных насаждений и до 400 домов.

Причины возникновения пожаров назовут в результате следствия по открытым уголовным производствам, добавил Шмыгаль.