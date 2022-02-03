Итоги переговоров Джонсона с Зеленским

21:16 01 Февраль Киев, Украина

1 февраля премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу и по ее итогам дали пресс-конференцию.

В частности, стороны на фоне российской угрозы обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию вероятной российской агрессии.



Пресс-конференцию транслировал Офис президента.



Так, Зеленский отметил, что был обсужден комплекс шагов по сдерживанию России.



«Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины», — отметил президент.



В свою очередь, премьер Британии Борис Джонсон высказался, что думает об угрозе возможного вторжения РФ. Он отметил, что такие действия России повлекли бы за собой политическую, гуманитарную и военную катастрофу для мира, тогда как потенциальное вторжение станет поражением для президента РФ Владимира Путина.



В этой связи британский премьер заверил, что страны Запада сделают все возможное для усиления способности Украины противостоять наступлению. Однако лучшим вариантом, по его мнению, является донесение до осознания российских граждан факта того, что украинцы готовы стоять за свою страну до последнего.



«200 тысяч военных Украины очень мощны, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей. Возможно, это удержит Путина от ужесточения конфликта, и мы приобщаемся к диалогу для этого», — подчеркнул он.



В рамках поддержки Украины на фоне угрозы РФ Великобритания выделит Украине дополнительно около 119 миллионов долларов. Деньги должны быть направлены на систему надлежащего управления и поддержки независимости украинской энергосистемы.



«Это должно защитить от злонамеренного воздействия (ред. – РФ)», – отметил Джонсон.