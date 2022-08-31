Итоги экстренного заседания Совбеза ООН по ЗАЭС

10:55 12 августа Киев, Украина





Первым выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и сразу же успокоил собравшихся: «По моим оценкам, на данный момент немедленная угроза ядерной



При этом он подчеркнул, что ситуация может принять катастрофической оборот в любой момент, и призвал немедленно прекратить военные действия, угрожающие физической и ядерной безопасности атомной станции.



Далее слово взял постпред россии при ООН Василий Небензя. В ночь на пятницу состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая уже несколько дней подвергается обстрелам.Первым выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и сразу же успокоил собравшихся: «По моим оценкам, на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует».При этом он подчеркнул, что ситуация может принять катастрофической оборот в любой момент, и призвал немедленно прекратить военные действия, угрожающие физической и ядерной безопасности атомной станции.Далее слово взял постпред россии при ООН Василий Небензя.

"Москва неоднократно предупреждала западные страны, «что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины", - заявил Небензя (цитата по ТАСС).





В свою очередь постоянный представитель Украины в ООН Сергей



Как пример провокации он привел обстрел 6 августа: оккупанты на станции (около 500 военных и сотрудников Росатома) заблаговременно укрылись в убежищах, спрятав военную технику в машинных отделениях первого и второго реакторов. После обстрела москва тут же обвинила в нем Украину.



Дипломат сказал в речи, что должна сделать рф: "Объясню российскому послу максимально просто, шаг за шагом, так, чтобы понял даже школьник: Он не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.В свою очередь постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал ситуацию вокруг АЭС беспрецедентной угрозой ядерной безопасности для Украины, Европы и всего мира. Кислица напомнил присутствующим, что россияне хорошо известны своими тщательно продуманными планами обмана, саботажа и сокрытия информации, и добавил – их действия на АЭС являются отличным тому примером.Как пример провокации он привел обстрел 6 августа: оккупанты на станции (около 500 военных и сотрудников Росатома) заблаговременно укрылись в убежищах, спрятав военную технику в машинных отделениях первого и второго реакторов. После обстрела москва тут же обвинила в нем Украину.Дипломат сказал в речи, что должна сделать рф: "Объясню российскому послу максимально просто, шаг за шагом, так, чтобы понял даже школьник:



→ громко и ясно заявить, что россия разрешает миссию под руководством МАГАТЭ немедленно и безоговорочно;

→ разминировать объекты ЗАЭС;

→ убрать свой военный персонал и вывести свое вооружение.



Кислица подчеркнул, что действия рф на ЗАЭС "полностью нарушают практически все семь неотъемлемых столпов безопасности", которые были изложены еще 2 марта гендиректором МАГАТЭ, и призвал организацию и международное сообщество принудить кремль к деоккупации станции.

"Обеспечение безопасности и защиты ядерной установки нельзя рассматривать как "жест доброй воли": это обязанность оккупирующего государства в соответствии с международным гуманитарным правом", – напомнил дипломат.

Западные участники заседания Совета безопасности ООН ответственность за обострение обстановки вокруг нее возложили на россию.

«россия — единственная, кто спровоцировала эти риски, начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить угрозу, выведя свои войска из Украины», — заявила представитель США, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Представительница Франции заявила, что россия должна вернуть Украине контроль над ЗАЭС, захваченной в ходе ничем не оправданной агрессии.

"Украина должна получить доступ и контроль над станцией, потому что эта ситуация несет угрозу жителям Украины", – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что персонал МАГАТЭ должен получить доступ к станции и иметь возможность общаться с персоналом станции без давления российских военных.



Представитель Великобритании заявил, что действия россии противоречат правилам безопасности, установленным МАГАТЭ, и угрожают миллионам людей, а также призвал россию вывести ее силы со станции и допустить на объект инспекторов МАГАТЭ.

"Нужно понимать, что именно из-за присутствия россии и есть опасность как для людей, так и для стран, которые могут получить последствия ядерного инцидента в Украине", – отметил он.

Постпред Китая Чжан Цзюнь призвал все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые будут представлять угрозу ядерной безопасности: «Последствия инцидента будут во много раз больше, чем в результате инцидента в Фукусиме», и призвал Украину и рф сесть за стол переговоров.





Представители остальных стран – членов Совбеза ООН также высказались за необходимость посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ.