Итальянский премьер намерен посетить Украину
14:28 23 декабря Киев, Украина
Визит премьер-министра
Италии Джорджии Мелони планируется в начале следующего года. Политик также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я хотела бы совершить эту поездку (в Киев - УНИАН) в первые месяцы следующего года", – цитирует Мелони итальянский телеканал Rai.
Кроме того, она заявила, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с Зеленским.
"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", – подчеркнула итальянский политик.
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