Итальянский премьер намерен посетить Украину

14:28 23 декабря Киев, Украина

Визит премьер-министра Италии Джорджии Мелони планируется в начале следующего года. Политик также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я хотела бы совершить эту поездку (в Киев - УНИАН) в первые месяцы следующего года", – цитирует Мелони итальянский телеканал Rai.

Кроме того, она заявила, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с Зеленским.