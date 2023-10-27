Итальянская компания Camozzi попала в список спонсоров войны

18:53 27 октября Киев, Украина

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны итальянскую группу компаний Camozzi. Компания продолжает вести бизнес в рф, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом (ВПК) , а ее завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Camozzi Group – международный итальянский концерн по производству пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. Компания является одним из мировых лидеров в этой области. Она представлена в 78 странах мира, в том числе и в россии. Заводы Camozzi не прекратили свою деятельность после того, как рф начала полномасштабное вторжение в Украину", - проинформировали в НАПК.

Пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов. Клиентами Camozzi в рф являются именно заводы ВПК, продукция которых активно используется в войне против Украины:

ОАО "Ижорские заводы";

ОАО "Коломенский завод";

ОАО "Силовые машины";

ОАО "НПК "Уралвагонзавод";

холдинг "ПетрозаводскМаш".

"Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной войны сотрудничает с подсанкционным AT "Тихвинский вагоностроительный завод" и АО "Челябинский цинковый завод", контролируемым подсанкционными российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым", — доложили в НАПК.

Также известно, что, несмотря на российскую оккупацию, до сих пор работает "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" в г. Симферополь (АРК Крым).

"Да, на сайте российской компании "ВПК Конкордия" указано: "Компания ВПК - официальный дилер Camozzi. Наше представительство Camozzi Симферополь – это место, где вы можете купить оборудование Камоцци по лучшей цене в Симферополе". Сама компания Camozzi на своем официальном сайте нигде не отмечает свою работу в Крыму, вероятно, опасаясь международного осуждения", — отметили в НАПК.

В россии Camozzi работает через ООО "Камоцци Пневматика", имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 тысяч предприятий-клиентов. Помимо уплаты налогов в госбюджет рф компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения.



В Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне учредителей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин рф Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.