Итальянская компания Camozzi попала в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны итальянскую группу компаний Camozzi. Компания продолжает вести бизнес в рф, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом (ВПК), а ее завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов. Клиентами Camozzi в рф являются именно заводы ВПК, продукция которых активно используется в войне против Украины:
- ОАО "Ижорские заводы";
- ОАО "Коломенский завод";
- ОАО "Силовые машины";
- ОАО "НПК "Уралвагонзавод";
- холдинг "ПетрозаводскМаш".
Также известно, что, несмотря на российскую оккупацию, до сих пор работает "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" в г. Симферополь (АРК Крым).
В россии Camozzi работает через ООО "Камоцци Пневматика", имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 тысяч предприятий-клиентов. Помимо уплаты налогов в госбюджет рф компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения.
В Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне учредителей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин рф Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.
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