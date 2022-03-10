Италия поддерживает вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дал позитивную оценку реформам Украины в направлении сотрудничества с ЕС и поддержал европейские стремления нашей страны.
Об этом сообщает МИД Украины, 10 июня.
По его словам, укрепление отношений между Брюсселем и Киевом является на самом деле очень важным для обеих сторон.
По его словам, укрепление отношений между Брюсселем и Киевом является на самом деле очень важным для обеих сторон.
Министр добавил, что Италия очень позитивно относится и надлежащим образом оценивает реформы, к которым прибегла Украина в том, что касается сотрудничества с ЕС, и остается на стороне Киева, чтобы помочь ему осуществить полностью эти реформы, чтобы полностью могло действовать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС, потому что это отвечает интересам украинского народа и экономики страны.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экономические контракты между Украиной и Италией, которые будут подписаны в рамках совместного бизнес-форума между странами, еще сильнее сплотят их в интересах украинского и итальянского народов, а также всего ЕС.
По словам Кулебы, он обратился к правительству Италии с просьбой открыть страну для украинских туристов.
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