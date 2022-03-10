Италия поддерживает вступление Украины в ЕС

14:35 10 Июнь Киев, Украина

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дал позитивную оценку реформам Украины в направлении сотрудничества с ЕС и поддержал европейские стремления нашей страны.

Об этом сообщает МИД Украины, 10 июня.



По его словам, укрепление отношений между Брюсселем и Киевом является на самом деле очень важным для обеих сторон.

"И потому мы гордимся тем, что поддержали подписание Соглашения об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной, которое вошло в силу 1 сентября 2017 года, а также предоставление либерального визового режима, имею в виду шенгенские визы. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти соглашения и договоренности", - сказал Ди Майо.

Министр добавил, что Италия очень позитивно относится и надлежащим образом оценивает реформы, к которым прибегла Украина в том, что касается сотрудничества с ЕС, и остается на стороне Киева, чтобы помочь ему осуществить полностью эти реформы, чтобы полностью могло действовать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС, потому что это отвечает интересам украинского народа и экономики страны.

"Кроме того, мы поддерживаем и ценим партнерство, которого Украина достигла в том, что касается НАТО в плане всех инструментов и механизмов, которые существуют. Потому что это та движущая сила, которая должна увеличить внутреннюю мощь и обороноспособность вашей страны", - подытожил он.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экономические контракты между Украиной и Италией, которые будут подписаны в рамках совместного бизнес-форума между странами, еще сильнее сплотят их в интересах украинского и итальянского народов, а также всего ЕС.

"У Украины и Италии очень много совместных проектов по сотрудничеству. Мы с министром иностранных дел Италии превращаем политические контакты в бизнес-контракты. Это та связь, которая еще сильнее объединит Украину и Италию в интересах наших народов и Европы в целом", - подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, он обратился к правительству Италии с просьбой открыть страну для украинских туристов.