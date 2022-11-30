Италия отменила голосование по продлению поставок оружия Украине

Италия отозвала поправку, позволяющую правительству продолжать предоставлять Украине оружие.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в итальянском парламенте.
После вторжения россии в Украину администрация бывшего премьер-министра Марио Драги ввела меры, позволившие отправлять оружие в Киев без разрешения парламента на каждую партию.
Срок действия этой договоренности истекает в конце года, и коалиция, поддерживающая премьер-министра Джорджию Мелони, первоначально пыталась продлить ее до 31 декабря 2023 года, внеся поправки в постановление правительства.
Однако основная оппозиционная группа - левоцентристская Демократическая партия - пожаловалась, что указ не имеет прямого отношения к Украине, и обвинила правительство в нарушении парламентских правил.
В ответ министр по делам парламентских связей Лука Кириани заявил, что правительство рассмотрит возможность продлить действие этого решения с помощью отдельного указа, обеспечив при этом его скорейшее одобрение.
Поддержка Украины была спорной темой в правящей коалиции, в которую входят партии "Братья Италии" Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и "Форца Италия" Сильвио Берлускони.
Мелони является стойким сторонником Украины, в то время как ее союзники Сальвини и Берлускони были двусмысленными из-за своих связей с россией и президентом владимиром путиным.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в итальянском парламенте.
После вторжения россии в Украину администрация бывшего премьер-министра Марио Драги ввела меры, позволившие отправлять оружие в Киев без разрешения парламента на каждую партию.
Срок действия этой договоренности истекает в конце года, и коалиция, поддерживающая премьер-министра Джорджию Мелони, первоначально пыталась продлить ее до 31 декабря 2023 года, внеся поправки в постановление правительства.
Однако основная оппозиционная группа - левоцентристская Демократическая партия - пожаловалась, что указ не имеет прямого отношения к Украине, и обвинила правительство в нарушении парламентских правил.
В ответ министр по делам парламентских связей Лука Кириани заявил, что правительство рассмотрит возможность продлить действие этого решения с помощью отдельного указа, обеспечив при этом его скорейшее одобрение.
Поддержка Украины была спорной темой в правящей коалиции, в которую входят партии "Братья Италии" Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и "Форца Италия" Сильвио Берлускони.
Мелони является стойким сторонником Украины, в то время как ее союзники Сальвини и Берлускони были двусмысленными из-за своих связей с россией и президентом владимиром путиным.
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