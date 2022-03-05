Италия начала арест активов российских олигархов на €140 млн

В пятницу власти Италии объявили об аресте яхты «российского олигарха», имущество которого попало под санкции Европейского союза (ЕС).
Алексей Мордашов является владельцем металлургической группы «Северсталь». Он в числе других российских бизнесменов был внесен в санкционный список ЕС. В отношении элиты российского бизнеса широко применяется замораживание активов и запрет на пребывание в ЕС.
В пятницу вечером Алексей Мордашов прокомментировал ситуацию.
По сообщениям итальянских СМИ, в Сан-Ремо была арестована также яхта «Лена», принадлежащая Геннадию Тимченко, миллиардеру, владельцу Volga Group.
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