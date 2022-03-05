Италия начала арест активов российских олигархов на €140 млн

08:26 05 Март Киев, Украина

В пятницу власти Италии объявили об аресте яхты «российского олигарха», имущество которого попало под санкции Европейского союза (ЕС).

«Итальянская полиция только что конфисковала Lady M, яхту стоимостью 65 миллионов евро, принадлежащую Алексею Мордашову, дислоцированную в Лигурии на северо-западе Италии, в соответствии с недавними санкциями со стороны ЕС», — сообщил в своем Twitter-аккаунте советник главы итальянского правительства Фердинандо Джульяно.

Алексей Мордашов является владельцем металлургической группы «Северсталь». Он в числе других российских бизнесменов был внесен в санкционный список ЕС. В отношении элиты российского бизнеса широко применяется замораживание активов и запрет на пребывание в ЕС.



В пятницу вечером Алексей Мордашов прокомментировал ситуацию.

«Я не имею абсолютно никакого отношения к нынешней геополитической напряженности и не понимаю, почему ЕС ввел против меня санкции», — заявил бизнесмен.

По сообщениям итальянских СМИ, в Сан-Ремо была арестована также яхта «Лена», принадлежащая Геннадию Тимченко, миллиардеру, владельцу Volga Group.