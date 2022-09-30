Италия и еще 9 стран рекомендовали своим гражданам покинуть рф

Власти ряда стран призвали своих граждан покинуть россию после объявления "частичной" мобилизации. К этому призвали уже 10 государств.

29 сентября таким заявлением выступило— согражданам советуют уезжать, если их пребывание в рф не представляет крайней необходимости. Дипмиссия объясняет свои рекомендации «последними событиями в международной обстановке и возрастающей сложностью воздушного и автомобильного сообщения с россией».придерживаются аналогичной позиции: «После объявления россией "частичной" мобилизации, МИД рекомендует гражданам Литвы не выезжать в россию, а тем, кто уже находится на ее территории, покинуть страну».28 сентябряЭдгар Ринкевич также призвал соотечественников не посещать россию, а тем, кто уже находится на территории страны, покинуть ее как можно скорее «ввиду обострения международной обстановки».тоже рекомендовал соотечественникам покинуть россию и воздержаться от «необязательных поездок» в эту страну.27 сентября об этом же заявил. Ведомство предупредило, что «в случае ухудшения ситуации c безопасностью, закрытия границ и других непредсказуемых событий» эвакуация из россии может быть затруднена или даже невозможна из-за отсутствия авиасообщения.тоже обеспокоились объявленной путиным мобилизацией и призвали соотечественников «рассмотреть возможность выезда в кратчайшие сроки», объяснив это «осложнившейся обстановкой». Тем, кто остается, посоветовали «проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать развитие ситуации».попросил своих граждан уехать из россии. Эстонцам, которые еще находятся на ее территории, Таллин рекомендовал «взвесить важность своего пребывания в этой стране» и по возможности вернуться на родину. Кроме того, власти республики призвали своих граждан полностью отказаться от поездок в граничащие с Украиной регионы рф.Помимо европейских стран, с аналогичными призывами. В американском посольстве предупредили, что имеющие российский паспорт соотечественники могут быть призваны в армию рф по мобилизации.МИД Канады призвал своих хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги, покинуть территорию этих стран либо публично объяснить, почему они решили остаться.Власти Тайваня также опасаются, что уроженцы острова, имеющие российские паспорта, могут подпасть под мобилизацию. Тайваньцам с двойным гражданством стоит покинуть рф, сообщили в МИД страны.Также заявление в связи с российской мобилизацией выпустило посольство Молдовы. Страну покидать там пока не призывали, но предупредили сограждан об уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории других государств.Обстановкой в россии обеспокоены и другие европейские страны. Так, Финляндия заявила о намерении построить забор на границе на случай, если кремль запретит выезд из страны и начнутся беспорядки. Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в граничащих с россией регионах, а Литва привела армию в повышенную боеготовность.