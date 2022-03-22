Италия хочет видеть Украину в Евросоюзе

15:57 22 марта Киев, Украина

Власти Италии поддерживают членство Украины в ЕС. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги сказал после выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Италии 22 марта.



В последние недели отмечалось, что процесс вступления в Европейский Союз длительный и состоит из реформ, необходимых для обеспечения функционирующей интеграции.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия в этом процессе наряду с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз . Сегодня Украина не просто защищается. Она защищает наш мир, нашу свободу, нашу безопасность. Она защищает этот многосторонний порядок, основанный на правилах и правах, которые мы старательно создавали после войны. Италия глубоко благодарна вам", - сказал Марио Драги.

С начала войны Италия приняла более 60 тысяч беженцев из Украины, преимущественно женщин и несовершеннолетних.