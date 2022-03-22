Италия хочет видеть Украину в Евросоюзе

Власти Италии поддерживают членство Украины в ЕС. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги сказал после выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Италии 22 марта.
В последние недели отмечалось, что процесс вступления в Европейский Союз длительный и состоит из реформ, необходимых для обеспечения функционирующей интеграции.
В последние недели отмечалось, что процесс вступления в Европейский Союз длительный и состоит из реформ, необходимых для обеспечения функционирующей интеграции.
С начала войны Италия приняла более 60 тысяч беженцев из Украины, преимущественно женщин и несовершеннолетних.
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