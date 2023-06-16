Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины

18:25 30 мая Киев, Украина

Италия готовится представить Украине новый, седьмой пакет военной помощи, в соответствии с заявлением министра обороны республики, Гуидо Крозетто, в ходе выступления перед специальным парламентским комитетом по безопасности, сообщает агентство ANSA.



Детали содержания военной помощи не разглашаются и остаются строго секретными.



Отмечается, что до настоящего момента Италия осуществляла поставки вооружений и снабжения в соответствии с шестью предыдущими межведомственными пакетами помощи, последний из которых был утвержден в начале текущего года.



С марта 2022 года, когда парламент принял соответствующую резолюцию и последующим утверждением новым составом правительства в декабре, Италия поставила военное обмундирование, оружие и другие материалы в рамках шести предыдущих пакетов помощи, общей стоимостью от одного до 1,5 миллиарда евро.