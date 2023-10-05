Италия готова предоставить Украине восьмой пакет военной помощи

18:22 05 октября Киев, Украина

Италия выразила намерение предоставить Украине восьмой пакет военной помощи и в настоящее время рассматривает варианты оборудования, которое может быть передано Киеву.



Об этом сообщил министр обороны Италии, Гвидо Крозетто, передает Avvenire.it.



Как отмечается, итальянское правительство подтвердило свою поддержку Украины и выразило готовность продолжать помогать до достижения справедливого мира. Премьер-министр Джорджия Мелони также провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.



Источники утверждают, что в правительстве Италии существуют разногласия между министром иностранных дел Антонио Таяни и министром обороны Гвидо Крозетто относительно содержания нового пакета помощи для Украины. Варианты передачи помощи включают в себя зенитные системы, боеприпасы и средства для борьбы с дронами, включая глушители частот.