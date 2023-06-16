Италия будет обучать ВСУ и принимать участие в европейских учебных программах

19:15 18 мая Киев, Украина

Италия расширяет сотрудничество с Украиной в области военного обучения. По информации, полученной из ANSA и высказанной министром обороны Гвидо Крозетто, Италия предлагает участие в европейско-украинских учебных программах, которые будут проводиться в Бельгии, Польше и Германии.

В настоящее время итальянские военные власти рассматривают возможность отправки своего штабного персонала для работы в командовании в Брюсселе, Польше и Германии, а также предоставления специальных модулей обучения.

Эти меры позволят обеспечить качественную подготовку украинских военных, включая обучение на итальянских военных объектах и в школах, находящихся на территории Италии.

Это новый этап развития сотрудничества между двумя странами и поддержки украинских военных сил в рамках европейских инициатив.