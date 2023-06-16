Италия будет обучать ВСУ и принимать участие в европейских учебных программах

Италия расширяет сотрудничество с Украиной в области военного обучения. По информации, полученной из ANSA и высказанной министром обороны Гвидо Крозетто, Италия предлагает участие в европейско-украинских учебных программах, которые будут проводиться в Бельгии, Польше и Германии.
В настоящее время итальянские военные власти рассматривают возможность отправки своего штабного персонала для работы в командовании в Брюсселе, Польше и Германии, а также предоставления специальных модулей обучения.
Эти меры позволят обеспечить качественную подготовку украинских военных, включая обучение на итальянских военных объектах и в школах, находящихся на территории Италии.
Это новый этап развития сотрудничества между двумя странами и поддержки украинских военных сил в рамках европейских инициатив.
В настоящее время итальянские военные власти рассматривают возможность отправки своего штабного персонала для работы в командовании в Брюсселе, Польше и Германии, а также предоставления специальных модулей обучения.
Эти меры позволят обеспечить качественную подготовку украинских военных, включая обучение на итальянских военных объектах и в школах, находящихся на территории Италии.
Это новый этап развития сотрудничества между двумя странами и поддержки украинских военных сил в рамках европейских инициатив.
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