IT-армия за последние две недели заблокировала более 450 онлайн-ресурсов рф

Украинская IT-армия за последние две недели заблокировала более 450 российских онлайн-ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что активисты киберфронта продолжают выводить из строя онлайн-ресурсы врага, расшатывать важные сферы жизни рф и ослаблять экономику захватчика.
Так, кибератака от украинской IT-армии вывела из строя главное финансовое учреждение врага - Центральный банк рф. Из-за чего учреждению пришлось отключать свои сервисы и обмен электронными документами.
Кроме того, IT-армия атаковала интернет-ресурсы политпартии пропагандистов Справедливая россия - патриоты - за правду.
Также специалисты IT-армии приостановили работу российских отечественных аналогов банковских сервисов, через которые россияне до сих пор могли оформлять международные виртуальные карты и переводить деньги. Кроме того, был заблокирован российский сервис поиска работы SuperJob на оккупированных территориях, а также ритейл-компания DNS, которая позволяла россиянам беспрепятственно незаконно импортировать украинские товары в рф.
Также активисты киберфронта по очереди выводили из строя крупные российские медиа - ТАСС, РИА Новости, МК и их отдельные проекты.
Отмечается, что активисты киберфронта продолжают выводить из строя онлайн-ресурсы врага, расшатывать важные сферы жизни рф и ослаблять экономику захватчика.
Так, кибератака от украинской IT-армии вывела из строя главное финансовое учреждение врага - Центральный банк рф. Из-за чего учреждению пришлось отключать свои сервисы и обмен электронными документами.
Кроме того, IT-армия атаковала интернет-ресурсы политпартии пропагандистов Справедливая россия - патриоты - за правду.
Также специалисты IT-армии приостановили работу российских отечественных аналогов банковских сервисов, через которые россияне до сих пор могли оформлять международные виртуальные карты и переводить деньги. Кроме того, был заблокирован российский сервис поиска работы SuperJob на оккупированных территориях, а также ритейл-компания DNS, которая позволяла россиянам беспрепятственно незаконно импортировать украинские товары в рф.
Также активисты киберфронта по очереди выводили из строя крупные российские медиа - ТАСС, РИА Новости, МК и их отдельные проекты.
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