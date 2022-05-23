IТ-армия Украины атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов

12:04 23 мая Киев, Украина

Более 400 российских интернет-порталов вывела из сторя атака украинской IТ-армии.

 
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram-канале.

В частности, из-за кибератак многие сайты региональных СМИ были недоступны.

Также атакам подвергся магазин приложений NashStore, который является российским аналогом App Store и Google Play. Магазин имел трудности в дни анонсированного запуска.

Кроме того, у россиян возникали сложности с продажей и арендой недвижимости онлайн.

Не обошла украинская IT-армия и российские банки, которые до сих пор не могут оправиться от предыдущих атак и справиться с новыми на свои сайты и онлайн-банкинг.
 
"С дня российского вторжения в Украину IТ-армия атаковала около 2 тыс. российских ресурсов. Многие из них были атакованы повторно. Продолжаем противостоять российской агрессии и наносить превентивные удары по их киберпозициям", - говорится в сообщении.