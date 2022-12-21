ISW о давлении рф на беларусь: у лукашенко остается все меньше пространства для маневра

Усиление российского давления на беларусь уменьшает пространство для маневра александра лукашенко, чтобы избежать уступок кремлю. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Лукашенко подтвердил, что россия "подарила" беларуси неопределенное количество систем ПВО С-400 во время встречи с путиным в минске 19 декабря, отметили аналитики. Это подтвердило прогноз ISW, что системы С-400 российского производства заработают в беларуси. Ранее лукашенко отказался от действовавших в беларуси в 2020 году систем С-400. Сейчас лукашенко, вероятно, откладывает выполнение больших требований путина, таких как обязательство белорусских сил присоединиться к вторжению в Украину, делая меньшие уступки, от которых он сдерживался годами, говорится в аналитическом отчете.
По всей видимости, российские военные будут управлять белорусскими комплексами С-400, отметили аналитики. российский персонал может управлять системами С-400 так называемого совместного российско-белорусского учебного центра ВВС и ПВО в Гродно в беларуси, созданного весной 2021 года.
Также в ISW предупредили, что продолжают наблюдать признаки, соответствующие курсу на восстановленное российское вторжение на север Украины из беларуси.
Независимые белорусские источники продолжают сообщать о росте российских механизированных сил в беларуси. Сообщается, что около 30 российских танков Т-80 были переброшены в беларусь примерно 20 декабря.
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