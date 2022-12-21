ISW о давлении рф на беларусь: у лукашенко остается все меньше пространства для маневра

10:00 21 декабря Киев, Украина

Усиление российского давления на беларусь уменьшает пространство для маневра александра лукашенко, чтобы избежать уступок кремлю. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Долгая игра президента россии владимира путина по восстановлению сюзеренитета над беларусью прогрессирует независимо от усилий путина привлечь беларусь более активно к его вторжению в Украину", - говорится в аналитическом отчете.

Лукашенко подтвердил, что россия "подарила" беларуси неопределенное количество систем ПВО С-400 во время встречи с путиным в минске 19 декабря, отметили аналитики. Это подтвердило прогноз ISW, что системы С-400 российского производства заработают в беларуси. Ранее лукашенко отказался от действовавших в беларуси в 2020 году систем С-400. Сейчас лукашенко, вероятно, откладывает выполнение больших требований путина, таких как обязательство белорусских сил присоединиться к вторжению в Украину, делая меньшие уступки, от которых он сдерживался годами, говорится в аналитическом отчете.



По всей видимости, российские военные будут управлять белорусскими комплексами С-400, отметили аналитики. российский персонал может управлять системами С-400 так называемого совместного российско-белорусского учебного центра ВВС и ПВО в Гродно в беларуси, созданного весной 2021 года.



Также в ISW предупредили, что продолжают наблюдать признаки, соответствующие курсу на восстановленное российское вторжение на север Украины из беларуси.

"Украинские военные также продолжают предупреждать о росте российской угрозы из беларуси. Командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев 20 декабря заявил, что российские элементы в беларуси имеют "достаточный" военный потенциал, чтобы создать неопределенную угрозу Украине, и что эти элементы могут проводить неопределенные "тактические действия", - говорится в аналитическом отчете.

Независимые белорусские источники продолжают сообщать о росте российских механизированных сил в беларуси. Сообщается, что около 30 российских танков Т-80 были переброшены в беларусь примерно 20 декабря.