ISW: данные о потерях российских войск в Бахмуте доминируют в информационной сфере

Согласно экспертам из Института изучения войны (ISW), информация о потерях российских вооруженных сил в городе Бахмут стала доминирующей в информационной сфере страны-агрессора.
Анализ указывает на то, что обсуждения, связанные с сообщениями о потерях российских войск в Бахмуте, полностью заполнили информационное пространство, уводя внимание от значимого захвата города.
Евгений пригожин, финансист группы "Вагнера", заявил в интервью российскому политтехнологу Константину Долгову 23 мая, что "Вагнер" потерял 10 000 завербованных из числа осужденных и 10 000 опытных солдат "Вагнера".
Российские так называемые военные блогеры быстро распространили информацию о потерях, отклоняя общую российскую дискуссию о важности захвата Бахмута и усиливая споры вокруг сообщений о потерях, а также возникли заявления о том, что потери могут быть гораздо больше, чем официально озвучены.
Анализ указывает на то, что обсуждения, связанные с сообщениями о потерях российских войск в Бахмуте, полностью заполнили информационное пространство, уводя внимание от значимого захвата города.
Евгений пригожин, финансист группы "Вагнера", заявил в интервью российскому политтехнологу Константину Долгову 23 мая, что "Вагнер" потерял 10 000 завербованных из числа осужденных и 10 000 опытных солдат "Вагнера".
Российские так называемые военные блогеры быстро распространили информацию о потерях, отклоняя общую российскую дискуссию о важности захвата Бахмута и усиливая споры вокруг сообщений о потерях, а также возникли заявления о том, что потери могут быть гораздо больше, чем официально озвучены.
Пригожин, сместив разговор на заявленные потери "Вагнера", добился значительного успеха в том, что лишил министерство обороны рф возможности заявить о информационной победе в Бахмуте и, вероятно, будет продолжать определять и вести дискуссию о Бахмуте в будущем, однако это будет стоить раскрытия значительных потерь, понесенных его собственными войсками, в угоду малозначительным выгодам".
По мнению экспертов, пригожин, вероятно, использует свою повышенную популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить атаки на российских военных и политические структуры.
Отмечается, что основатель частной военной компании также использует свою позицию о том, что "Вагнер" несет ответственность за захват Бахмута, чтобы защищать "абсурдные уровни влияния на российские военные операции в Украине".
По мнению экспертов, пригожин, вероятно, использует свою повышенную популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить атаки на российских военных и политические структуры.
Отмечается, что основатель частной военной компании также использует свою позицию о том, что "Вагнер" несет ответственность за захват Бахмута, чтобы защищать "абсурдные уровни влияния на российские военные операции в Украине".
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