Истребители F-16 способны закрыть часть воздушного пространства Украины

09:45 22 января Киев, Украина

При поставке в Украину истребители F-16 смогут закрыть часть воздушного пространства от российских ракетных атак. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала Київ в субботу, 21 января.

Он отметил, что эти самолеты вряд ли смогут сбивать ракеты, которые летят по баллистической траектории, однако крылатые ракеты "могли бы быть хорошими целями для таких самолетов".

По его словам, американские истребители способны закрыть часть воздушного пространства Украины.

"Это так и есть во всех странах мира, что большинство страны перекрывается именно авиационными подразделениями. Есть самолеты, которые стоят на боевом дежурстве, и, если появляется угроза, они поднимаются в небо и вылетают перехватывать ракеты", - объяснил спикер.

Игнат рассказал, что средства ПВО защищают более локальные объекты - военные аэродромы, критическую инфраструктуру, правительственные здания.

"Поэтому самолеты там - более основная часть ПВО, чем зенитные комплексы", - отметил Игнат.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос предоставления Украине истребителей F-16 разблокирован.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, но есть условие.