Истребители F-16 способны закрыть часть воздушного пространства Украины

При поставке в Украину истребители F-16 смогут закрыть часть воздушного пространства от российских ракетных атак. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала Київ в субботу, 21 января.
Он отметил, что эти самолеты вряд ли смогут сбивать ракеты, которые летят по баллистической траектории, однако крылатые ракеты "могли бы быть хорошими целями для таких самолетов".
По его словам, американские истребители способны закрыть часть воздушного пространства Украины.
Игнат рассказал, что средства ПВО защищают более локальные объекты - военные аэродромы, критическую инфраструктуру, правительственные здания.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос предоставления Украине истребителей F-16 разблокирован.
Ранее стало известно, что правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, но есть условие.
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