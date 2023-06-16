Истерика среди россиян: "Теперь нас будут бомбить, а не мы?!"

На россии шум пошел… Россияне стали паниковать из-за участившихся "хлопков" и настоящей "рельсовой войны", охватившей страну. Резко озаботились они "вопросами безопасности" и в "таком домашнем" Крыму.

После того, как 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, который заблокировал путь к базе Черноморского флота россии, на российских ресурсах сразу же сделали предположение, что эта диверсия, а затем и "атака беспилотников ВСУ" (которая якобы произошла в тот же день, а целью была железнодорожная инфраструктура, соединяющая Крым с Херсонской областью) говорят о "намерении украинских подразделений нарушить логистику на Херсонском и Запорожском направлениях".

По мнению аналитиков британской разведки, диверсии на железнодорожных объектах в Крыму еще больше усилят беспокойство Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в регионе.

И самый главный из них – Крымский мост.

С тех пор, как в октябре 2022-го на Крымском (Керченском) мосту произошла оккупационная власть запретила заезжать на него грузовым автомобилям. Несмотря на обещания вот-вот запустить полноценное движение по Крымскому мосту после "бавовны" в октябре 2022-го, этого так и не произошло. А теперь вице-премьер россии Марат Хуснуллин заявил пропагандистским СМИ, что этого не случится в обозримом будущем.

"Мы сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор (через другие оккупированные территории Украины. – Ред.), плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту", – заявил Хуснуллин.

Фактически оккупанты расписались в невозможности защитить стратегический объект, что вызвало эмоциональное обсуждение россиянами в социальных сетях. А учитывая последний подрыв ж/д – реакция была, скажем так, очень бурной.

К слову, сейчас все большегрузы попадают в Крым на пароме, однако если море штормит, то переправа не работает – отсюда большие задержки. А отсюда и цены на перевозки в АРК из россии выросли более чем в два раза.

"Большая часть радикального пророссийски настроенного населения с приходом подразделений в Крым в любом формате – наступлении и так далее – первой же выйдет через паромную переправу в российскую федерацию. Никто здесь не останется", – сказал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов .

Фактически Буданов без лишних слов обрисовал перспективу как для коллаборантов, так и для оккупантов: сухопутный коридор будет перерезан, а Крымский мост "обездвижен".

О таком же сценарии возвращения Крыма ранее говорил и экс-директор по европейским делам Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман. По его мнению, освобождение Крыма военным путем не является чем-то немыслимым.

"Украинской армии предстоит уничтожить Керченский мост, соединяющий россию с Крымом и позволяющий Москве обеспечивать свои войска. Без мостов, автомобильных и железных дорог в Крым Кремлю придется перейти на обеспечение войск через море. Но баржи и паромы не смогут удовлетворить российские логистические нужды, необходимые для поддержки боев в Крыму и на юге Украины", – поделился он в статье для Foreign Affairs Виндман.

Он считает, что тем временем украинская армия будет неделями обстреливать российские войска и инфраструктуру. В числе целей будут логистические узлы, авиабазы, центры командования и контроля, военно-морские объекты и транспортные узлы.

В российских Telegram-каналах истерят из-за диверсий, но Крымский мост уже назвали эдаким главным маркером грядущего "армагеддона" – то есть контрнаступления ВСУ. Мол, пока ударов по мосту нет, то "еще не все так плохо", а вот как только нанесут – спасайся кто может. Однако как именно будут развиваться события – покажет время. Неизменно только одно: Крым был, есть и будет украинским.