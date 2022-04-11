"Истерическая рефлексия": в ОП отреагировали на статью Путина об Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал статью
главы Кремля Владимира Путина
"банальной истерической рефлексией и абсолютной и незамутненной пропагандой в концентрированном виде".
" Вместо обсуждения реалий сегодняшней повестки банальная истерическая рефлексия. Попытка описать более чем тысячелетнюю историю нескольких народов в одной статье всегда очень опасна скатыванием в примитивизацию и плакатизацию истории. Жизнь русских, украинцев, поляков, литовцев, белорусов, евреев и других народов на территории нашей части Европы – это то, что не может быть адекватно отражено политическим текстом. Единственное, что получится – это безупречный агитационный плакат", - отметил Подоляк.
Он также подчеркнул, что об этом уже не раз высказывался президент Украины Владимир Зеленский
"Спорить с плакатом? Обсуждать отдельные художественные искажения пропагандистского характера? Не имеет смысла. Рисовать в ответ свой агитационный плакат? Тоже напрасное занятие. Жизнь соседних народов всегда полна общих трагедий и общих достижений. Об этом, кстати, весьма внятно уже высказывался Владимир Зеленский. Тем не менее, любой наблюдатель может расставить исторические акценты в своих интересах – именно это и сделал господин Путин. Удивляет ли его трактовка? Безусловно, нет. По-видимому, это позиция, которую он приобрел уже очень давно, и она полностью соответствует советскому учебнику истории. Даже без попытки взглянуть шире на исторический контекст с учетом последних 30 лет...", - добавил советник главы Офиса президента.
Подоляк добавил, что общая история украинского и русского народов не может быть причиной для продолжения боевых действий на Донбассе.
"Оккупированная часть Донбасса – это территория, на которой представителям наших народов хуже всего именно из-за оккупации, и не имеет значения, что люди там думают о нашей общей истории. Нигде в мире нет более опасного места для русских, чем Донецк и Луганск сейчас. Кто в этом виноват? Безусловно, не Мазепа, не Скоропадский, не уния, не Центральная Рада и не кто-либо другой из статьи господина Путина. Скорее, это выглядит как психотерапевтическая попытка самооправдаться за агрессию. А вот решение о мире в Украине – а, значит, о прекращении огня и о выводе иностранных войск с территории Украины – может быть принято в Кремле. Именно это решение необходимо, и его не удастся заговорить какими-либо рассуждениями об истории", - резюмировал чиновник.
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