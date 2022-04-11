"Истерическая рефлексия": в ОП отреагировали на статью Путина об Украине

20:42 12 июля Киев, Украина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал статью главы Кремля Владимира Путина "банальной истерической рефлексией и абсолютной и незамутненной пропагандой в концентрированном виде".

" Вместо обсуждения реалий сегодняшней повестки банальная истерическая рефлексия. Попытка описать более чем тысячелетнюю историю нескольких народов в одной статье всегда очень опасна скатыванием в примитивизацию и плакатизацию истории. Жизнь русских, украинцев, поляков, литовцев, белорусов, евреев и других народов на территории нашей части Европы – это то, что не может быть адекватно отражено политическим текстом. Единственное, что получится – это безупречный агитационный плакат", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что об этом уже не раз высказывался президент Украины Владимир Зеленский

"Спорить с плакатом? Обсуждать отдельные художественные искажения пропагандистского характера? Не имеет смысла. Рисовать в ответ свой агитационный плакат? Тоже напрасное занятие. Жизнь соседних народов всегда полна общих трагедий и общих достижений. Об этом, кстати, весьма внятно уже высказывался Владимир Зеленский. Тем не менее, любой наблюдатель может расставить исторические акценты в своих интересах – именно это и сделал господин Путин. Удивляет ли его трактовка? Безусловно, нет. По-видимому, это позиция, которую он приобрел уже очень давно, и она полностью соответствует советскому учебнику истории. Даже без попытки взглянуть шире на исторический контекст с учетом последних 30 лет...", - добавил советник главы Офиса президента.

Подоляк добавил, что общая история украинского и русского народов не может быть причиной для продолжения боевых действий на Донбассе.