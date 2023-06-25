Используя химическое оружие против ВСУ, оккупанты не учли направление ветра

О положении сил на Марьинском рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Порой на войне происходят курьёзные случаи. Так, например, российские оккупанты сбросили на позиции ВСУ химический боеприпас, но ветер был в сторону россиян. Как говорится, "случайность? Не думаю…"

По словам спикера, в минувшие сутки оккупанты штурмовали Марьинку – состоялось 13 боестолкновений. Враг получил отпор и отошел.

Применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию, на Марьинском направлении враг совершил более 440 обстрелов.

"Зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса – аэрозолього, удушающего действия. Ветер был в сторону противника", – сообщил Шершень.

24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.