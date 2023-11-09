Испанские учения: украинские военные осваивают HAWK

08:47 09 ноября Киев, Украина

В Испании начались новые военные учения, в рамках которых украинские военнослужащие обучаются использованию зенитно-ракетных комплексов Hawk.



Об этом сообщает Министерство обороны Испании.



Согласно информации, продолжая мероприятия, которые уже проводились в первой половине 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс подготовки для нескольких десятков украинских военнослужащих по использованию и обслуживанию зенитно-ракетных комплексов HAWK.



Министерство обороны Испании отмечает, что эти учения направлены на улучшение возможностей противовоздушной обороны Украины перед возможными угрозами со стороны воздушных атак, ракет или беспилотников.



Подготовка включает в себя как теоретические, так и практические занятия и проводится в Дос Эрманасе. Для формирования команды инструкторов были отобраны высококвалифицированные и опытные военнослужащие из полка.