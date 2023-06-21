Испания разместит зенитно-ракетный комплекс в Латвии на саммите НАТО

Испания планирует временно разместить зенитно-ракетный комплекс NASAMS на военной базе Лиелварде в Латвии во время предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.
Об этом сообщает испанское издание ABC.
В рамках обеспечения безопасности саммита, около 85 испанских военнослужащих также отправятся из Латвии в Литву вместе с батареей NASAMS.
Представители военных кругов Испании отметили, что данное военное участие в защите Вильнюсского саммита НАТО является демонстрацией надежности, совместимости испанской системы с другими системами НАТО и приверженности Атлантическому альянсу.
Комплекс NASAMS был развернут Испанией в Латвии в июне 2022 года.
Об этом сообщает испанское издание ABC.
В рамках обеспечения безопасности саммита, около 85 испанских военнослужащих также отправятся из Латвии в Литву вместе с батареей NASAMS.
Представители военных кругов Испании отметили, что данное военное участие в защите Вильнюсского саммита НАТО является демонстрацией надежности, совместимости испанской системы с другими системами НАТО и приверженности Атлантическому альянсу.
Комплекс NASAMS был развернут Испанией в Латвии в июне 2022 года.
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