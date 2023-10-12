Испания предоставит Украине установки Hawk и боеприпасы

10:21 12 октября Киев, Украина

Испания готова предоставить Украине шесть новых пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk, а также сообщила о предстоящей поставке артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм.



Эту информацию опубликовало Министерство обороны Украины.



Глава Минобороны Испании, Маргарита Роблес, подчеркнула, что новые зенитные ракетные установки будут интегрированы в существующую американскую батарею. Кроме того, с ноября будет организовано обучение для украинских операторов и технического персонала по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов HAWK на территории Испании.



Также Маргарита Роблес объявила о готовящейся поставке артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм. В следующей партии поставок Украине также отправят тяжелые пулеметы для усиления противодействия беспилотным летательным аппаратам.



По словам главы Минобороны Испании, полевые пайки уже направляются в Украину, а затем следуют поставки электрогенераторов и водолазных компрессоров, а также элементов зимнего снаряжения для военных. Кроме того, будут продолжены тренировки украинских военных, включая проведение учений в городе Толедо и других местах с участием более четырех тысяч солдат.