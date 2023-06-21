Испания предоставит Украине помощь для оснащения школ, поддержки жертв насилия и мобильных клиник

19:18 21 июня Киев, Украина





Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит 21-22 июня в Лондоне. МИД Испании опубликовал заявление Альбареса в Twitter.



По его словам, правительство Испании обязалось в Лондоне выделить Украине 250 миллионов евро. Испания предоставит Украине новую помощь по оснащению школ укрытиями, поддержке жертв сексуального насилия и обеспечению мобильных клиник для новорожденных.Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит 21-22 июня в Лондоне. МИД Испании опубликовал заявление Альбареса в Twitter.По его словам, правительство Испании обязалось в Лондоне выделить Украине 250 миллионов евро.

"В том числе утверждено и новое обязательство в размере 7 миллионов евро, о котором я объявляю сегодня. Оно направлено на обустройство школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник инкубаторами для новорожденных", - сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Глава МИД Испании также добавил, что страна мобилизует более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, которую передадут пострадавшим от подрыва россиянами плотины Каховской гидроэлектростанции.



Альбарес также отметил, что Испания готова поделиться с Украиной опытом в таких секторах как инфраструктура, энергетика, водоснабжение, санитария, здравоохранение и железная дорога, чтобы помочь в восстановлении.