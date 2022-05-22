Испания подтвердила свое участие в Крымской платформе

Испания, в лице нового главы МИД страны Хосе Мануэлья Альбареса Буэно, примет участие в саммите Крымской платформы.
Об этом шла речь во время телефонного разговора глав МИД двух стран, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Главы МИД также договорились начать подготовку к первому в истории украинско-испанских отношений визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.
Также стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
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