Испания подтвердила свое участие в Крымской платформе

17:21 17 августа Киев, Украина

Испания, в лице нового главы МИД страны Хосе Мануэлья Альбареса Буэно, примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом шла речь во время телефонного разговора глав МИД двух стран, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Министр иностранных дел и международного сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Главы МИД также договорились начать подготовку к первому в истории украинско-испанских отношений визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.



Также стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.